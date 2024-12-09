Сергей Лазарев отменил концерт в Мытищах

Певец Сергей Лазарев сообщил в Telegram-канале об отмене концерта в Мытищах.

Выступление Лазарева должно было пройти 9 декабря. Оно не состоится по техническим причинам. Певец принес извинения за доставленные неудобства. Зрители могут вернуть деньги за билет по телефону или электронной почте.

«Все остальные концерты пройдут по графику. Еще раз простите за доставленные неудобства», — поделился исполнитель.

В ноябре Сергей Лазарев сообщил в финале шестого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!», что покидает проект после пяти лет работы. Артист признался, что ему эмоционально сложно дается каждый эфир.

Один из членов жюри Николай Басков поблагодарил Лазарева «за эмоции, за верность музыке и искусству». Он также отметил, что его коллега на протяжении всех шести сезонов воспринимал каждого участника «как родного и близкого человека».

Лазарев попал в скандал после одного из выпусков «Ну-ка, все вместе!». Певец нажал кнопку за отказавшегося голосовать члена жюри Льва Рудина, и в итоге по сто баллов набрали две участницы — они обе получили в подарок хит от композитора Игоря Крутого.

Ранее Лазарев рассказал, как ссора с Киркоровым на шоу сказалась на их дружбе.