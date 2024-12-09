Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сергей Лазарев отменил концерт в Мытищах

Певец Сергей Лазарев отменил концерт в Мытищах по технических причинам

close
Пресс-служба НТВ

Певец Сергей Лазарев сообщил в Telegram-канале об отмене концерта в Мытищах.

Выступление Лазарева должно было пройти 9 декабря. Оно не состоится по техническим причинам. Певец принес извинения за доставленные неудобства. Зрители могут вернуть деньги за билет по телефону или электронной почте.

«Все остальные концерты пройдут по графику. Еще раз простите за доставленные неудобства», — поделился исполнитель.

В ноябре Сергей Лазарев сообщил в финале шестого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!», что покидает проект после пяти лет работы. Артист признался, что ему эмоционально сложно дается каждый эфир.

Один из членов жюри Николай Басков поблагодарил Лазарева «за эмоции, за верность музыке и искусству». Он также отметил, что его коллега на протяжении всех шести сезонов воспринимал каждого участника «как родного и близкого человека».

Лазарев попал в скандал после одного из выпусков «Ну-ка, все вместе!». Певец нажал кнопку за отказавшегося голосовать члена жюри Льва Рудина, и в итоге по сто баллов набрали две участницы — они обе получили в подарок хит от композитора Игоря Крутого.

Ранее Лазарев рассказал, как ссора с Киркоровым на шоу сказалась на их дружбе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами