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Дочь Ольги Орловой назвали роботом

Певица Ольга Орлова сообщила, что ее дочь живет по расписанию
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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее дочь Анна не дождалась боя курантов в новогоднюю ночь из-за режима сна.

По словам Орловой, ее дочь спит и ест по расписанию. Из-за четкого графика девочку не нужно укачивать и ждать, пока она уснет.

«Она минута в минуту говорит всем бай-бай, встает и идет себе в комнату», — поделилась артистка.

Орлова отметила, что у дочери нет проблем с питанием, и она абсолютно всеядна. Одна из поклонниц заявила, что ей «страшно» читать про такой режим дня.

«Минуту в минуту ложится спать, минуту в минуты кушает… Мне прям страшно, она что — робот?» — спросила подписчица.

Орлова попросила не беспокоиться.

«Для вас лично это абсолютно безопасно», — ответила телеведущая.

В декабре 2021-го Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

Ранее Ольга Орлова объяснила, почему не может представить свою жизнь без России.

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