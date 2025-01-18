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Стало известно о депрессии мужа Натали перед кончиной

Продюсер Дворцов: в последние дни жизни муж певицы Натали Рудин был в депрессии
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Архив певицы Натали

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о том, что перед кончиной муж певицы Натали продюсер Александр Рудин был в депрессии. Его цитирует aif.ru.

«Думаю, что в этой трагедии сыграли роль проблемы с деньгами, с работой и еще с какими-то нюансами. В работе перед уходом он не был настолько активен, как раньше», — поделился продюсер, считающий, что здоровье коллеги подкосила пандемия коронавируса.

По словам промоутера Нигилины Мельниковой, Рудин имел четкий и деловой подход к организаторам, был профессионалом.

«Насколько я знаю, сегодня Натали активно занимается воспитанием детей, но и выступает. Это достойно уважения», — добавила она.

Рудина не стало 30 июля 2023 года. СМИ сообщали, что 53-летнего Рудина было найдено на козырьке дома, сама Натали связывала уход супруга с последствиями перенесенного в 2021 году коронавируса. Пара прожила вместе 32 года, воспитывала трех сыновей.

Ранее Натали рассказала о своем состоянии после трагедии с мужем.

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