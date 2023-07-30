Муж певицы Натали умер через две недели после похорон отца

Скончался муж певицы Натали музыкальный продюсер Александр Рудин. СМИ сообщают, что тело 53-летнего Рудина было найдено на козырьке дома, сама же Натали говорит, что супруг умер из-за последствий перенесенного в 2021 году коронавируса. Пара прожила вместе 32 года, воспитывала трех сыновей.

Умер муж певицы Натали музыкальный продюсер Александр Рудин. Об этом 28 июля сообщило издание «Столица 58».

Чета Рудиных Супруги родились в Дзержинске Нижегородской области.



Об Александре Рудине сведений в открытом доступе мало. По всей видимости, он не любил показываться на публике и всегда держался в стороне от шоу-бизнеса.



Натали (настоящее имя Наталья Рудина) — эстрадная певица, композитор, актриса, телеведущая. Автор хитов «Ветер с моря дул», «О, боже, какой мужчина», «Черепашка». В дискографии певицы насчитывается девять сольных альбомов.



Ковид, суицид или депрессия

Сообщения о причинах смерти 53-летнего мужчины противоречивы. Телеканал «РЕН-ТВ» сообщил, что тело Рудина было найдено на козырьке дома, где жила семья Рудиных, на Беломорской улице.

«Был обнаружен без признаков жизни, предсмертную записку не оставил», – сообщил источник телеканала.

При этом Натали назвала причиной смерти мужа последствия коронавируса.

«Сегодня он ушел из жизни от последствий ковида. Два года боролись и не доборолись», — рассказала сама певица сегодня, 30 июля, в разговоре с РИА Новости.

«Московский Комсомолец» пишет, что Рудин с 2021 года страдал «серьезным душевным недугом» и неоднократно обращался к врачам по этому поводу. Сайт KP.ru пишет, что мужчина вовсе не жаловался на здоровье и не имел вредных привычек.

«Самое страшное, что две недели назад умер отец Александра. — Только-только семья его похоронила и вот снова беда», — рассказали близкие Натали.

Мужчину похоронят в родном Дзержинске Нижегородской области.

«Они были очень счастливы в браке»

KP.RU сообщает, что с Натали продюсер встретился, когда ей было 17 лет. Певица выступала на фестивале, Рудин предложил ей записывать песни.

«В ЗАГС предоставили липовую справку о беременности невесты, только после этого им разрешили расписаться, — вспоминают друзья пары в разговоре с KP.RU. — Правда потом Наташа долго себя корила за этот обман. Первая ее беременность закончилась выкидышем. А вторая — замершим плодом и диагнозом «бесплодие». Наташа потом вспоминала, как выйдя из клиники, горько зарыдала. К ней подошел мужчина, как потом выяснилось, доктор. Спросил, мол, что случилось, она рассказала. На что врач сказал: «Ты еще молодая! Будут дети. Перестань плакать!» С тех пор она больше не плакала».

Александр и Наталья были в браке 32 года. На сайте певицы сказано, что в 2001 году у них родился сын Арсений, в 2010 году — Анатолий, в 2017 — Евгений.

«Наташа и вся ее семья просто убиты горем. Александр был главой семьи, они были очень счастливы в браке», — говорят близкие Натали.

«Несправедливо… Очень рано... Шок… Ты оставил яркий след на этой земле: в детях, в творчестве… В памяти, в сердце. Помолчим», — говорится в сообщении на страничке Натали во «ВКонтакте» (сохранена авторская пунктуация). К посту приложены совместные фотографии пары.