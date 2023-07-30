Муж певицы Натали умер через две недели после похорон отца

Умер муж певицы Натали музыкальный продюсер Александр Рудин. Об этом 28 июля сообщило издание «Столица 58».
Ковид, суицид или депрессия
Сообщения о причинах смерти 53-летнего мужчины противоречивы. Телеканал «РЕН-ТВ» сообщил, что тело Рудина было найдено на козырьке дома, где жила семья Рудиных, на Беломорской улице.
«Был обнаружен без признаков жизни, предсмертную записку не оставил», – сообщил источник телеканала.
При этом Натали назвала причиной смерти мужа последствия коронавируса.
«Сегодня он ушел из жизни от последствий ковида. Два года боролись и не доборолись», — рассказала сама певица сегодня, 30 июля, в разговоре с РИА Новости.
«Московский Комсомолец» пишет, что Рудин с 2021 года страдал «серьезным душевным недугом» и неоднократно обращался к врачам по этому поводу. Сайт KP.ru пишет, что мужчина вовсе не жаловался на здоровье и не имел вредных привычек.
«Самое страшное, что две недели назад умер отец Александра. — Только-только семья его похоронила и вот снова беда», — рассказали близкие Натали.
Мужчину похоронят в родном Дзержинске Нижегородской области.
«Они были очень счастливы в браке»
KP.RU сообщает, что с Натали продюсер встретился, когда ей было 17 лет. Певица выступала на фестивале, Рудин предложил ей записывать песни.
«В ЗАГС предоставили липовую справку о беременности невесты, только после этого им разрешили расписаться, — вспоминают друзья пары в разговоре с KP.RU. — Правда потом Наташа долго себя корила за этот обман. Первая ее беременность закончилась выкидышем. А вторая — замершим плодом и диагнозом «бесплодие». Наташа потом вспоминала, как выйдя из клиники, горько зарыдала. К ней подошел мужчина, как потом выяснилось, доктор. Спросил, мол, что случилось, она рассказала. На что врач сказал: «Ты еще молодая! Будут дети. Перестань плакать!» С тех пор она больше не плакала».
Александр и Наталья были в браке 32 года. На сайте певицы сказано, что в 2001 году у них родился сын Арсений, в 2010 году — Анатолий, в 2017 — Евгений.
«Наташа и вся ее семья просто убиты горем. Александр был главой семьи, они были очень счастливы в браке», — говорят близкие Натали.
«Несправедливо… Очень рано... Шок… Ты оставил яркий след на этой земле: в детях, в творчестве… В памяти, в сердце. Помолчим», — говорится в сообщении на страничке Натали во «ВКонтакте» (сохранена авторская пунктуация). К посту приложены совместные фотографии пары.