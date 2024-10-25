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Натали о своем состоянии после трагедии с мужем: «По крупицам собираю силы»

Певица Натали призналась, что обратилась к психологам после трагедии с мужем

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Телеграм-канал «Натали»

Певица Натали призналась, что переживает непростой период после трагедии с мужем, поэтому обратилась за помощью к психологам. Ее слова передает издание «Экспресс газета».

«Весь год я болею, по крупицам собираю силы для концертов — все-таки детей надо кормить, учить, ставить на ноги. У меня нет сил ни на интервью, ни на заботу о своей внешности, ни на встречи с друзьями…» — заявила исполнительница.

Супруга Натали, продюсера Александра Рудина не стало в июле 2023 года. Натали рассказывала, что познакомилась с мужем, когда училась в школе: ей было 16 лет, а Александру — 20. Через год пара сыграла свадьбу, им разрешили вступить в брак после того, как молодожены предоставили в ЗАГСе фальшивую справку о беременности.

В июле артистка анонсировала выход первой песни после потери мужа. Она признавалась, что решилась записать новую песню, когда получила «послание» от супруга.

В конце августа появилась информация, что Натали возвращается к выступлениям на частных мероприятиях. Telegram-канал SHOT заявлял, что Натали вдвое уменьшила свои гонорары.

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась, что не общается с Шацем после развода.

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