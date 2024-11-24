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Хайдаров намекнул, что сделает пластику Виктории Боне

Пластический хирург Тимур Хайдаров проконсультировал Викторию Боню

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dr.timur_khidarov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пластический хирург Тимур Хайдаров сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что проконсультировал телеведущую Викторию Боню.

Хайдаров опубликовал фото с Боней со съемок шоу «Злые языки». Он намекнул, что может сделать операцию телеведущей.

«Проконсультировались. Скоро приступим…» — заявил хирург.

Хайдаров — один из самых известных пластических хирургов России. Он делал операции народному артисту России Филиппу Киркорову, продюсеру Яне Рудковской, рэперше Инстасамке. Не все звездные клиенты остались довольны его работой.

В июле 2023-го певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова.

Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга. Слава разрешила конфликт с Хайдаровым мирным путем в октябре 2023-го. Они заключили полностью устроившее певицу соглашение.

Ранее Лолита назвала Хайдарова мясником и призвала запретить ему оперировать.

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