ТАСС: Понасенков год снимал ролики о превосходстве ЕС над Россией в Италии

Историк, публицист и блогер Евгений Понасенков (признан в РФ иностранным агентом) был включен в перечень Минюста среди прочего из-за 30 антироссийских роликов, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Согласно документам, с 15 апреля 2022 года по 14 апреля 2023 года публицист выезжал в Италию, где снял более 30 видео, которые отражают «превосходство европейской государственности и недостижимость западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем». В материалах суда также упоминается, что в этих роликах Понасенков призывал РФ ровняться на государственное устройство стран Евросоюза.

«[Понасенков ] Ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России», — утверждается в документах.

19 октября стало известно, что Верховный суд отказался рассматривать жалобу публициста об исключении из перечня иноагентов.

В начале апреля 2022 года Минюст внес Понасенкова в реестр физлиц-иноагентов, позднее в список СМИ-иноагентов была включена созданная им компания «Первый научный». Понасенкову был присвоен указанный статус в том числе за получение зарубежного финансирования через издательство АСТ, а также за ссылки на признанные иноагентами СМИ, которые он делал в своих социальных сетях, и участие в создании материалов для них. Публицист неоднократно пытался через суд добиться своего исключения из реестра.

Ранее вдову Маслякова оштрафовали за показ старых выпусков с нынешними иноагентами.