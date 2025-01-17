Блогерша Валя Карнавал заявила, что не может оставаться ребенком

Блогерша и певица Валя Карнавал рассказала, что заставило ее повзрослеть, в беседе с kp.ru.

23-летняя Карнавал отреагировала на мнение поклонников, в комментариях под интервью у Надежды Стрелец написавших, что звезда сильно повзрослела и ведет себя мудро.

По мнению Карнавал, любой момент в жизни, будь он хороший или плохой, чему-то учит человека.

«Я взрослею, не стою на месте, и таких моментов становится все больше, и каждый из них оказывает влияние. Невозможно проживать жизнь и оставаться ребенком, ведь с опытом приходит и мудрость», — резюмировала она.

Накануне Валя Карнавал рассказала, что ей удалось похудеть на новогодних каникулах. По словам блогерши, она сбросила 4 килограмма за неделю.

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