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Семен Альтов назвал сумму первого гонорара

Юморист Альтов получил 36 рублей за первую публикацию в газете
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Юморист Семен Альтов назвал сумму первого гонорара, полученного за публикацию в «Литературной газете». Празднующего 80-летие писателя цитирует NEWS.ru.

По словам Альтова, он послал в газету пару десятков фраз, девять из которых отобрали к публикации.

«Я получил перевод на 36 рублей, по тем временам это были приличные деньги, потому что бутылка коньяка стоила 4 рубля 12 копеек. И жена тут же посчитала, сколько фраз в месяц нам надо, чтобы свести концы с концами», — вспоминает юморист.

Позже писателя печатали нерегулярно и не в таком большом объеме, как в первый раз.

17 января заслуженный деятель искусств РФ Семен Альтов отмечает 80-летний юбилей. Отличительной исполнительской чертой Семена Альтова является отсутствие интонационных акцентов при чтении смешных текстов. В разные годы со сцены его произведения исполняли Геннадий Хазанов, Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Клара Новикова.

Накануне сообщалось, что солист немецкой группы Modern Talking, певец Томас Андерс просит за выступление в России гонорар в размере 3,7 млн рублей.

Ранее стал известен гонорар Олега Газманова за концерт.

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