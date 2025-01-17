Лерчек выиграла в суде 3,4 миллиона рублей, но у нее заморозили 45 миллионов

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) выиграла в суде 3,4 млн рублей, однако 45 млн рублей были арестованы на весь срок судебного разбирательства по ее делу. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

По данным издания, блогерша судилась с компанией из-за нарушения договора по поставке ее косметики Letique. В октябре 2024 года компания ООО «Би фит» Чекалиной подала иск против онлайн-магазина «Маркет-здоровье» и потребовала 3,4 млн рублей за нарушение условий договора.

Уточняется, что компания вовремя не перечислила деньги за поставки косметики, из-за чего накопился долг. В итоге Лерчек расторгла контракт с площадкой.

Арбитражный суд полностью удовлетворил иск блогерши. При этом на денежные средства Лерчек наложен арест на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства — всего около 45 млн рублей. Решение вступит в силу 1 февраля.

4 октября 2024 года суд отправил блогеров Чекалиных под домашний арест на фоне обвинений в совершении ими валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

Лерчек находится под домашним арестом до 25 января. Накануне защита попросила суд разрешить ей встречу с близкими.

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