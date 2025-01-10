Защита Лерчек попросила суд разрешить ей встречу с близкими

Защита блогера Валерии Лерчек попросила суд разрешить ей встречу с близкими. Об этом пишет РИА Новости.

«Защита считает необходимым скорректировать решение в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны и сократить широкую формулировку до запрета на «общаться с обвиняемыми по уголовному делу, а также с лицами, допрошенными в качестве свидетелей, за исключением лиц, которые являются близкими родственниками Чекалиной», — заявили адвокаты блогера.

Сейчас Лерчек запрещены встречи с неопределенным кругом лиц. Она находится под домашним арестом уже четвертый месяц.

До этого друг Лерчек сообщил, что блогерша под домашним арестом собирает пазлы и печет пироги.

4 октября 2024 года суд отправил блогеров Лерчек-Чекалиных под домашний арест на фоне обвинений в совершении ими валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, бывший муж Лерчек -— ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

Ранее Лерчек проиграла дело о защите прав потребителей против юриста Багдасарян.