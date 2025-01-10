Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Защита Лерчек попросила суд разрешить ей встречу с близкими

РИА Новости: защита Лерчек попросила суд разрешить ей встречу с близкими
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Защита блогера Валерии Лерчек попросила суд разрешить ей встречу с близкими. Об этом пишет РИА Новости.

«Защита считает необходимым скорректировать решение в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны и сократить широкую формулировку до запрета на «общаться с обвиняемыми по уголовному делу, а также с лицами, допрошенными в качестве свидетелей, за исключением лиц, которые являются близкими родственниками Чекалиной», — заявили адвокаты блогера.

Сейчас Лерчек запрещены встречи с неопределенным кругом лиц. Она находится под домашним арестом уже четвертый месяц.

До этого друг Лерчек сообщил, что блогерша под домашним арестом собирает пазлы и печет пироги.

4 октября 2024 года суд отправил блогеров Лерчек-Чекалиных под домашний арест на фоне обвинений в совершении ими валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, бывший муж Лерчек -— ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

Ранее Лерчек проиграла дело о защите прав потребителей против юриста Багдасарян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами