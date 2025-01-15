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Виктор Логинов вспомнил о ссоре с Вайкуле на украинском ТВ

Актер Виктор Логинов рассказал, что поссорился с Вайкуле на украинском шоу
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ТВ-3

Актер Виктор Логинов вспомнил в беседе с aif.ru, что у него произошел конфликт с Лаймой Вайкуле на одном из шоу украинского телевидения.

«Вайкуле сидела в жюри, я работал на сцене. Так слово за слово и началась перебранка. У нее была одна точка зрения, у меня была другая точка зрения, мы не сошлись», — заявил артист.

Логинов пояснил, что инцидент произошел еще до начала СВО, артист не стал уточнять название проекта, в котором снимался. Также, отметил актер «Счастливы вместе», у него сложилось «не очень хорошее» впечатление о латвийской певице. Он назвал ее человеком, который «начал звездить».

«Ну, спасибо, Лайма, что спасала Советский Союз, потому что у нас, согласно твоей логике, не было ни науки, ни сельского хозяйства, ни промышленности в СССР, всех кормила ты», — также сыронизировал Логинов.

В 2022 году Вайкуле заявила, что «кормила СССР и Россию», выпуская свои диски. Исполнительница подметила, что получала всего 17 рублей за выступление на стадионе с 45 тыс. зрителей.

Ранее стало известно, что дочь Марка Захарова уволили из «Ленкома» после 42 лет службы.

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