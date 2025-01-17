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Звезду «Куколки» называли «толстой и некрасивой» на кастингах в 12 лет

Актриса Деннингс вспомнила, что ее осудили за внешность на кастинге в 12 лет
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Kat Dennings/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кэт Деннингс заявила, что директора по кастингу бывали «очень жестокими», когда она только начинала свою карьеру. Слова 38-летней артистки передает People.

Деннингс вспомнила, что в 12 лет проходила прослушивание в один проект, но ее не утвердили на роль. Причиной отказа назвали то, что «она недостаточно красивая и толстая».

Актриса призналась, что, несмотря на юный возраст, она не обращала внимания на слова кастинг-директоров. Еще в детстве знаменитость решила быть сильной и не дать незнакомцам сломить ее дух.

«Думаю, это заслуга моих родителей, которые говорили: «Они идиоты, не слушай их». И я такая: «Они идиоты, а я нет», — заявила артистка.

По словам Деннингс, сейчас индустрия стала «намного добрее» — появились бодипозитив, инклюзивность и прочее.

В начале декабря актриса Кейт Уинслет признавалась, что руководитель драматического кружка в школе пророчил ей «роли толстушек». Также звезда «Титаника» вспомнила, что ее высмеивали СМИ из-за веса после выхода фильма. Уинслет на тот момент было всего 20 лет.

Ранее стало известно, что Стивен Кинг объявил бойкот премии «Оскар».

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