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Баста Раймс сдался полиции после нападения на помощника

NYP: рэперу Басте Раймсу предъявили три обвинения в нападении на помощника
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Johnny Nunez/WireImage/Getty Images

Рэпера Басту Раймса (настоящее имя — Тревор Джордж Смит-младший) арестовали после того, как ему предъявили три обвинения в нападении на помощника. Об этом сообщает New York Post.

Согласно версии полиции, Баста Раймс набросился на своего 50-летнего ассистента за то, что тот разговаривал по телефону во время работы. Рэпер несколько раз ударил мужчину по лицу, из-за чего у того опух левый глаз.

Инсайдер сообщил The Post, что инцидент произошел в элитном жилом комплексе J Condominium в Бруклине, Нью-Йорк.

Предполагаемой жертвой оказался мужчина по имени Дэшиел Гейблс. Мужчина отказался давать комментарии The Post, сославшись на запрет адвоката.

«Может быть, позже. Может быть, в будущем. Я не могу испортить дело, брат. Оно того не стоит. Это статья в газете, а не соглашение на $7 млн. Я не буду рисковать, извини», — заявил Гейблс.

Судебное заседание по делу о предполагаемом нападении состоится 2 февраля.

До этого Басту Раймса уже обвиняли в хранении оружия и нарушении правил дорожного движения. В 2007 году рэпера осудили за вождение в нетрезвом виде, а в 2010-м арестовали после того, как он бросил напиток в сотрудника тренажерного зала. В прошлом году Смит-младший кинул напиток в лицо фанатки.

Ранее сообщалось, что в США обстреляли автомобиль известного актера.

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