В США обстреляли автомобиль известного актера: «Получил пулю за пару дней до Рождества»

Актер Дерон Хортон попал в больницу с пулевым ранением после нападения в США

Актер Дерон Хортон сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в его машину стреляли в США незадолго до Рождества.

Хортон опубликовал серию снимков из больничной палаты — среди них есть фото окровавленной руки актера.

«Прежде всего хочу отдать должное богу за то, что защитил меня в этой ситуации и бесчисленных других. <…> Получить пулю за несколько дней до Рождества не было в списке моих желаний, но это случилось», — написал актер.

По словам Хортона, он уже вышел из больницы и восстанавливается после нападения. Актер посетовал, что не может вернуться к прежним физическим нагрузкам, но в целом «чувствует себя потрясающе».

«У меня пластина и шурупы в руке, так что я не могу тренироваться ни минуты. Меня это бесит, но могло быть и хуже!» — заявил артист.

Хортон не стал раскрывать детали произошедшего с ним инцидента. Он лишь поделился снимком из салона своего автомобиля, на котором видно разбитое стекло и следы от пуль рядом с пассажирским сиденьем.

Актер Дерон Хортон известен по комедии Netflix «Уважаемые белые люди» о четырех темнокожих студентах, которые учатся в колледже из «Лиги плюща». Он также сыграл в сериале «Последние дни Птолемея Грея» от Apple TV+ и известном хоррор-шоу «Американская история ужасов».

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