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Раскрыты имена участников второго сезона шоу «Выживалити»

Второй сезон шоу «Выживалити» с Сергеем Дружко стартует 14 февраля
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Пресс-служба шоу

Второй сезон реалити-шоу «Выживалити» выйдет 14 февраля на телеканале «Пятница!». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Ведущим соревновательного реалити останется актер Вадим Демчог. Всего за главный приз в 10 млн рублей поборются 16 звездных участников.

В шоу примут участие: звезда сериала «Кадетство» Александр Головин, экстрасенс Никита Турчин, певица Ксения Новикова, олимпийская чемпионка Мария Пасека, лицо порошка Tide Владимир Тишко и звезда шоу «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко.

«Настрой у меня боевой. Первый сезон немного смотрел, наверное, страшно в таком будет участвовать. Стратегия — как и моя основная стратегия по жизни — быть в потоке», — поделился Дружко.

Актер Владимир Тишко тоже выразил обеспокоенность из-за «жестокости испытаний» проекта. Он признался, что был во многих экстремальных ситуациях — прыгал с парашюта, несмотря на боязнь высоты, «ломался» во время катания на сноуборде и служил, наконец, в 10-й штурмовой бригаде советской армии.

«Я посмотрел первый сезон и, честно говоря, офигел от жесткости испытаний — мне даже показалось это несправедливым: настолько жестко относиться к участникам», — заявил он.

Также во втором сезоне «Выживалити» примут участие: телеведущая Милана Тюльпанова, певец Данко, шоумен Артур Цветков (он же — Арчи), победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев, экс-ведущий «Орла и решки» Петр Романов, участница шоу Невеста. Экстра любовь» Валерия Филиппенкова, бывшие участницы шоу «Пацанки» Елизавета Андрющенко и Амина Усманилаева, повар Ирина Платонова и блогерша Мария Горяева.

Ранее сообщалось, что стоимость дома Ивлеевой с собственной электростанцией упала до 120 млн рублей.

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