Брук Шилдс пожаловалась на боль при сексе из-за непрошеной пластики

Голливудская актриса, звезда фильма «Голубая лагуна» Брук Шилдс в своей книге «Брук Шилдс нельзя стареть» пожаловалась на боль при сексе из-за непрошеной пластики. Ее цитирует издание People.

По словам Шилдс, в молодости она испытывала сильное сексуальное влечение, хотя не всегда давала волю своим желаниям и могла расслабиться. Сейчас ее сексуальный аппетит сильно отличается от привычного актрисе раньше. Она отметила, что иногда притворяется спящей, когда супруг, режиссер Крис Хенчи, проявляет инициативу в постели.

На либидо, продолжила Шилдс, во многом повлияли связанные с менопаузой изменения — она не чувствует себя привлекательной, потому что у нее стали тоньше волосы, появились лишние волоски на лице, беспокоит сухость влагалища. Однако влияет и перенесенная интимная пластика, из-за которой секс стал болезненным. «Чтобы я могла в полной мере насладиться сексом, мне сейчас нужны все мои зелья и притирки, правильная одежда для сна (зря я называю ее одеждой для сна), специальная подушка и, возможно, текила, чтобы расслабиться», — написала она.

При этом, уверена актриса, аппетит приходит во время еды, поэтому она продолжает заниматься сексом ради здоровья по просьбе врача.

Шилдс рассказывала до этого, что когда ей исполнилось 40 лет, врач предложил операцию по уменьшению половых губ. Актриса согласилась, однако после вмешательства хирург заявил, что добавил «небольшой бонус» — провел вагинальное омоложение.

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