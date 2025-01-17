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«Мы маленькие мерзкие дети»: Дэвид Линч был «очень расстроен» миром под конец жизни

Режиссер Дэвид Линч призывал людей к объединению в одном из последних интервью
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Efrem Lukatsky/AP

В одном из своих последних интервью режиссер Дэвид Линч заявлял, что «очень расстроен тем, что мы живем на этой планете». Его слова передает People.

Линч обращал внимание на разделенность американского общества, в котором одна сторона по-настоящему ненавидит другую. Режиссер уверял, что «это не способ жить».

«В наши дни происходит столько всякой ерунды, что даже не верится. Детский сад. Мы будто маленькие мерзкие дети какаем в штаны и воняем. Это некрасиво, так быть не должно», — подчеркивал постановщик.

Также Линч призывал людей задуматься об общем благе и найти способ ужиться вместе. Он заявлял, что существующие проблемы можно решить только вместе.

«Разделенные мы падаем, объединенные — стоим. Это правда. Эта жизнь не должна быть плохой шуткой, мир должен быть прекрасным. Мы должны любить друг друга, как семья», — отмечал режиссер.

17 января семья Линча сообщила о кончине режиссера. Еще в прошлом году постановщик рассказывал, что страдает от эмфиземы легких. Болезнь появилась в результате многолетнего курения сигарет.

Дэвид Линч известен по своим проектам, в которых присутствуют элементы сюрреализма и тема иллюзорности реальности. Среди самых популярных его работ — «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Внутренняя империя», «Малхолланд Драйв», «Твин Пикс». За лучшую режиссуру Линч трижды получал «Оскар», а всего в его карьере 13 номинаций на эту премию.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал вернуть Голливуд к свету.

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