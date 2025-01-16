Прах Яниса Тиммы не могут предать земле

Отец Тиммы Райтис заявил, что не может оформить свидетельство о кончине сына

Отец баскетболиста Яниса Тиммы Райтис сообщил, что не может оформить свидетельство о кончине сына. Его слова передает «СтарХит».

По словам родителя, прах баскетболиста до сих пор находится не в земле, поскольку «российская сторона не сделала все, что нужно». Райтис признался, что не знает деталей происходящего. Всеми вопросами с документами, пояснил он, занимается мать Тиммы.

«У меня нет информации, кто и почему тормозит. Уверен, все уладится. Янис будет близко от меня, будет место, куда к нему можно будет приходить. Развеивать прах не хорошо», — заявил родитель.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с Седоковой.

Прощание со спортсменом прошло 27 декабря в Риге. Но, как теперь выяснилось, прах Тиммы до сих пор не предали земле.

Ранее сообщалось, что Седокова помогла Тимме оплатить миллионный долг после расставания.