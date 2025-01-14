У земной Луны в прошлом могли быть красивые кольца, выяснили ученые

Французские астрофизики из Университета Гренобль-Альпы пришли к выводу, что у земной Луны и других спутников в Солнечной системе с высокой вероятностью в прошлом были собственные кольца. На это указывают результаты компьютерного моделирования. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy and Astrophysics (A&A).

Команда выбрала пять наборов круглых лун и их планет, включая Землю и Луну. Для каждой системы ученые добавили кольца к спутникам и провели симуляции, показывающие, как эти структуры будут вести себя в течение миллиона лет.

Исследователи также рассчитали, насколько хаотично частицы поясов двигались в течение тысячелетия — это позволило определить устойчивость системы.

Специалисты предполагали, что кольца будут нестабильны из-за гравитации планет. Но модели показали, что пояса лун почти во всех случаях были исключительно стойкими. Этой тенденции не соответствовал лишь небольшой спутник Сатурна Мимас. Даже луна Земли имела 95% шансов поддерживать кольцевую систему.

«Мы не ожидали, что лунные кольца сохранят стабильность во враждебной гравитационной среде. Но вместо этого притяжение небесных тел наделило пояса частиц большей красотой, украсив их волнами, похожими на узоры на кольцах Сатурна», — отметили авторы доклада.

Ученые предполагают, что сегодня все луны в Солнечной системы не имеют колец из-за негравитационных факторов, таких как солнечная радиация и заряженные частицы магнитных полей.

Ранее исследователи выяснили, что около полумиллиарда лет назад Землю окружало кольцо обломков астероида.