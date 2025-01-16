Артисты Мария Аронова и Ефим Шифрин снимутся в комедии о «советской училке» — сериале, который выйдет на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре START в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба кинотеатра.

Главная героиня сериала «Олдскул» — педагог Мария Трифонова (Аронова), которая окажется в элитной школе с новомодными трендами преподавания. Педагог математики была последним «Учителем года СССР», и на ее уроках дети не доставали телефоны. На работу в элитной школе она устраивается, чтобы наладить отношения с внучкой, которую не видела много лет из-за конфликта с дочерью. Учительницу удивят свобода, технологии и избалованные дети, которым ей предстоит привить любовь к математике.

Также в сериале сыграли Игорь Хрипунов («Вампиры средней полосы», «Последний богатырь. Наследие»), Роман Маякин («Сергий против нечисти», «Триггер») и другие. Режиссерское кресло занял Александр Жигалкин, известный по комедийным сериалам «Папины дочки. Новые» и «Родители родителей», к работе над проектом присоединился режиссер Илья Силаев («Сестры», «Хутор», «Куплю актрису»).

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Аронова обращает внимание на то, что ее героиня — одинокая женщина, которая нарушала границы своей дочери. 16-летнюю внучку она встречает после 10 лет запрета на общение с ней.

«Меняется мир и меняется она сама, увидев этого прекрасного ребенка. Мне всегда была интересна эта тема, так как у меня разные по возрасту дети: сына я родила в 19 лет, а дочку — в 32 года. И я совершенно другая мама, как с одним ребенком, так и с другим. Когда дочь начала взрослеть, я, в общем-то, занималась тем же, чем занимается моя героиня — пыталась понять, чем увлечены сейчас молодые», — делится она.

По словам Ароновой, ее героине нравится «быть в теме», и она с пониманием относится к молодежи.

«Для взрослого человека, для человека советского, это огромная работа, чем, собственно, мне эта тетка очень нравится», — призналась она.

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