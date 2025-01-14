Политолог отметил талант создателей саундтрека к сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь»

Резиденты арт-кластера «Таврида» получают реальную поддержку профессионалов, имеют возможность включиться в ротацию или написать саундтрек к популярному сериалу, как это сделали участники проекта, создавшие саундтрек к музыкальному сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь». Об этом в своем Тelegram-канале заявил политолог Илья Ухов.

Автор поста назвал саундтрек к сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь» одним из открытий начала года и отметил, что музыкальное сопровождение зачастую играет огромную роль в создании качественного сериала.

Он уточнил, что помимо заглавной песни, в сериале звучат еще 45 композиций — они также все написаны резидентами кластера «Таврида.АРТ».

При этом Илья Ухов заметил, что композиции написаны «ярко, талантливо, а главное — четко попадают в аудиторию».

Организацию «Таврида» политолог считает символом молодости, успеха, реализации творческих идей и устремлений.

По его мнению, в России сейчас реализована такая система, при которой любые группы и социальные слои внутри молодежи могут самореализоваться.

«Важно, что создана собственно сама площадка «Таврида», причем по решению президента она стала круглогодичным молодежно-просветительским курортом», — заявил Илья Ухов.

Политолог полагает, что через эту платформу и другие структуры, поддерживающие производство конкурентноспособного контента, в России работает «эффективный механизм продвижения талантливой молодежи».

«Он решает еще и важнейшую общенациональную задачу — без своего, качественного контента, наше инфополе будет заполняться чужими смыслами, форматируя молодежь, да и не только, под чужие идеологические матрицы и видения образа будущего», — заключил Ухов.

Напомним, сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» создан при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Презентация первой серии сериала состоялась в июле 2024 года на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ».