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Раскрыта причина, по которой Робин Уильямс снизил гонорар на $7 млн за «Аладдина»

Актер Робин Уильямс снизил гонорар за «Аладдина» до $750 тысяч ради детей
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Hollywood Pictures

Актер Робин Уильямс, которого не стало в 2014 году, сократил свой гонорар за мультфильм «Аладдин» более чем на $7 млн. Об этом сообщает The Mirror US со ссылкой на соцсети.

По информации издания, в TikTok завирусился ролик, в котором ведущий раскрывает причину снижения артистом своего гонорара за мультфильм 1992 года с $8 млн (примерно 822,5 млн рублей. — прим. «Газеты.Ru») до $750 тыс. (порядка 77 млн рублей. — «Газета.Ru»).

«Он хотел «оставить что-то прекрасное после себя» для своих детей», — сообщили в ролике.

Помимо первой причины, отмечает ведущий, Уильямс также захотел быть «частью анимационной традиции» Disney. В старых интервью, отмечает The Mirror US, эту информацию подтверждал и сам актер.

Робина Уильямса не стало в 2014 году на 64-м году жизни. Причиной кончины актера стала асфиксия (удушье). На протяжении многих лет известный артист боролся с алкогольной и наркотической зависимостями.

В мультфильме «Аладдин» он озвучил Джина. В его фильмографии более 100 картин — в том числе «Джуманджи», «Капитан Крюк», «Умница Уилл Хантинг» и другие.

Ранее режиссер «Все закончится на нас» пожаловался на издевательства Райана Рейнольдса.

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