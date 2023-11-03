Бывший жених Волочковой обманул фермера и ученого на 600 тыс. рублей

Фермер из Орловской области и ученый из Башкортостана написали на экс-возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана заявление в полицию, обвинив в мошенничестве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Владелец аграрного бизнеса Юрий заявил, что в апреле 2023 года одолжил Дюрану, у которого своя кондитерская компания Family Desert, 500 тысяч рублей под 5% годовых. Мужчина пообещал вернуть долг, однако вскоре перестал выходить на связь.

Похожая ситуация случилась с работницей Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН Викторией, которая дала бывшему Волочковой 100 тысяч рублей под те же проценты.

Издание подчеркивает, что в сумме Дюран задолжал более 105 млн рублей 60 людям. В сентябре мужчину задержали в Москве, ему грозит до 10 лет колонии.

В конце октября сообщалось, что Наталья Пьеха стала очередной жертвой мошенничества бывшего жениха Волочковой. Жена певца Пьехи инвестировала 200 тысяч рублей в якобы развитие сети кондитерских изделий Дюрана «Family Desert». Сумма должна была быть возмещена в течение года с учетом прибавления 5% ежемесячно. Однако мужчина так и не выполнил свои условия договора. Он перестал выходить на связь и отдавать проценты.

Ранее сообщалось, что Юлия Меньшова закрыла киностудию своего отца.