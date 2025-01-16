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В Питере подали в суд на сына Нагиева

«КП»: администрация Петербурга подала в суд на сына Нагиева из-за неуплаты аренды
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Администрация Санкт-Петербурга подала иск на сына Дмитрия Нагиева Кирилла. Об этом сообщает kp.ru.

Комитет имущественных отношений Северной столицы и казенное учреждение комитета СПб ГКУ «Имущество СПб» обратился в суд из-за постоянного пропуска Нагиевым-младшим оплаты аренды имущества. Иск зарегистрирован еще 28 октября 2024 года в Сестрорецком районном суде.

Кирилл Нагиев родился в браке актера с радиоведущей Алисой Шер. Он пошел по стопам отца и снялся в таких картинах, как «Текс» и «Холоп».

В декабре 2024 года издание «Абзац» сообщило, что гонорар Дмитрия Нагиева на новогодних корпоративах составляет €95 тыс. (почти 10 млн рублей. — «Газета.Ru»).

Нагиев обязывает заказчика предоставить ему автомобиль представительского класса — «Мерседес» S-класса Long не старше 2021 года. Машина должна быть без регистратора, этот пункт выделен красным и дополнен тремя восклицательными знаками.

В гримерке шоумена должны быть вода с газом и без, стеклянные бутылки яблочного сока и Coca-Cola, кофемашина, соевое и безлактозное молоко, орехи, ягоды, фрукты, овощи и сок имбиря. Из алкоголя — 18-летний виски.

Ранее осужденную за покушение на шейха модель обманули мошенники на сотню тыс. рублей.

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