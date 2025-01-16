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Осужденную за покушение на шейха модель обманули мошенники на сотню тыс. рублей

SHOT: модель Екатерина Стецюк потеряла 148 тыс. рублей из-за мошенников
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black_jack_lady/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель Екатерина Стецюк стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Стецюк решила купить себе смартфон из Дубая за 148 тысяч рублей. 29-летней модели обещали отправить телефон 18 декабря, однако в назначенный срок он не пришел. После просьбы девушки отправить трек-номер отправления покупки, мошенники удалили переписку и заблокировали знаменитость в соцсетях.

В 2018 году Стецюк осудили в ОАЭ. Модель обвинили в том, что она набросилась на местного шейха с ножом. По версии знаменитости, все было наоборот – мужчина напал на нее. Девушке пришлось выпрыгнуть с шестого этажа, чтобы спастись. Она провела в больнице несколько месяцев в тяжелом состоянии.

В марте Стецюк отправили в женскую тюрьму на три месяца. Она отмечала, что шейх тоже находился в СИЗО.

«Такие у них правила. Пока ведется следствие, обе стороны находятся под стражей. В конце концов, мы пришли к мирному соглашению. Обоих депортировали», — рассказывала модель.

Ранее Брэд Питт отреагировал на инцидент с француженкой, которая ушла от мужа ради него.

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