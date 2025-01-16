Осужденную за покушение на шейха модель обманули мошенники на сотню тыс. рублей

Модель Екатерина Стецюк стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Стецюк решила купить себе смартфон из Дубая за 148 тысяч рублей. 29-летней модели обещали отправить телефон 18 декабря, однако в назначенный срок он не пришел. После просьбы девушки отправить трек-номер отправления покупки, мошенники удалили переписку и заблокировали знаменитость в соцсетях.

В 2018 году Стецюк осудили в ОАЭ. Модель обвинили в том, что она набросилась на местного шейха с ножом. По версии знаменитости, все было наоборот – мужчина напал на нее. Девушке пришлось выпрыгнуть с шестого этажа, чтобы спастись. Она провела в больнице несколько месяцев в тяжелом состоянии.

В марте Стецюк отправили в женскую тюрьму на три месяца. Она отмечала, что шейх тоже находился в СИЗО.

«Такие у них правила. Пока ведется следствие, обе стороны находятся под стражей. В конце концов, мы пришли к мирному соглашению. Обоих депортировали», — рассказывала модель.

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