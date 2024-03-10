Бывшая возлюбленная Тимати рассказала об отношениях с Павлом Дуровым

Модель и блогерша Алена Шишкова опровергла в интервью Надежде Стрелец слухи о романе с бизнесменом и основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым.

Шишкова не отрицает, что у них были намеки на взаимную симпатию, однако это не переросло в нечто большее. Модель объяснила, что в тот период не была готова к отношениям. Она предположила, что бизнесмен — тоже.

Шишкова призналась, что раньше часто путешествовала и общалась с Дуровым, потому что им было интересно вместе. Она охарактеризовала предпринимателя как закрытого человека. Модель призналась, что она такая же.

«Он обычно сидел в ноутбуке и работал. Иногда интересно с человеком даже просто помолчать», — поделилась блогерша.

Шишкова также прокомментировала свою публикацию, в которой ее спросили о возможном романе с Дуровым. Тогда она ответила, что «все сложно». Модель объяснила, что так пошутила.

«У меня потом появились отношения, когда мы с ним (Дуровым) общались. Для меня не было в приоритете выбрать человека, который круче Тимати. С Пашей мы все-таки были больше как друзья», — поделилась Шишкова.

Ранее Алена Водонаева объяснила, почему у Тимати и Шишковой не сложились отношения.