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Режиссер балета Немоляев незадолго до смерти получил травму

Актриса Немоляева рассказала, что ее брат незадолго до смерти сломал шейку бедра
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Большой театр России

Режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев незадолго до смерти неудачно упал и сломал шейку бедра. Об этом рассказала kp.ru его сестра, актриса Светлана Немоляева.

По ее словам, ее брата прооперировали и он быстро восстанавливался: режиссер заново научился садиться и рассчитывал, что скоро снова встанет на ноги. Более того, Немоляева разговаривала с братом незадолго до его смерти. Мужчина общался с ней с хорошим настроением и уверял, что у него все хорошо.

Экс-солист балетной труппы Большого театра Всеволод Немоляев скончался на 88-м году жизни. По информации канала Mash, предварительной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Другие детали кончины артиста пока не называли.

Немоляев родился 22 февраля 1937 года в Москве. Он окончил Московское хореографическое училище в 1956 году, после чего начал свою карьеру в труппе Большого театра. Артист выступал на сцене до 1977 года. За 55 сезонов в Большом театре артист участвовал в разных спектаклях, среди которых — «Щелкунчик», «Спартак», «Золотой век». В 80-е он переключился на постановочную деятельность и стал режиссером балета.

Ранее стало известно о смерти актера сериала «Мент в законе» Олега Бойко.

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