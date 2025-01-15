Дава вышел из себя на отдыхе из-за вороны

Блогер Дава сообщил, что подрался с вороной на курорте

Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, в котором сообщил о потасовке с вороной во время отдыха на курорте.

На видео Дава эмоционально рассказал, что ему пришлось на протяжении 40 минут «разбираться» с птицей. Ворона постоянно летала рядом с ним, мешалась и никак не реагировала на попытки блогера ее отогнать.

«Я дерусь с этой доставучей вороной. Она просто летает туда-сюда, не могу дотянуться до нее», — возмущенно говорит Дава в ролике.

Блогера снимала его возлюбленная, певица Мари Краймбрери. На фоне было слышно, как исполнительница посмеивается над избранником, которого вывел из себя этот инцидент.

«Я ем, она просто в глаза мне смотрит. Внаглую спускается и такая типа: «Дай похавать». Наглая просто», — заявляет блогер.

12 января стало известно, что Манукян и Краймбрери отправились в совместный отпуск. Знаменитости рассказали об этом в соцсетях, поделившись совместными фотографиями. Однако они не стали раскрывать, куда полетели.

В 2023 году Дава на «Шоу Воли» рассказывал, что перестал афишировать свою личную жизнь, потому что ему постоянно приписывают романы со звездами шоу-бизнеса.

Ранее стало известно, что танцовщица Анастасия Волочкова раскрыла секрет молодости накануне своего 49-летия.