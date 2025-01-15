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«Кто даст мне полтос?»: Волочкова перед днем рождения раскрыла секрет молодости

Волочкова: не выгляжу на свой «полтос» благодаря здоровому образу жизни
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Анастасия Волочкова/Telegram

Балерина Анастасия Волочкова, которой 20 января исполнится 49 лет, заявила, что для нее эта цифра ничего не значит, потому что ей в душе всегда 17 лет. В беседе с Общественной Службой Новостей она рассказала, что не выглядит на свой возраст, так как регулярно занимается спортом и много лет следит за питанием.

«Я же не простой человек. Я с самых ранних лет работаю над своим телом, питанием, у меня нет вредных привычек. Мне через год 50, хоть кто-нибудь даст мне полтос? Конечно же, нет!» — заявила балерина, добавив, что обладает невероятной гибкостью.

По словам Волочковой, возраст пугает только тех, кто не занимается любимым делом. При этом старость она назвала своим главным врагом, отметив, что работает над продлением молодости с помощью тренировок.

Предстоящий день рождения балерина планирует отметить в Москве, куда вернется после отдыха на Мальдивах. Она пообещала собрать в ресторане друзей, представителей СМИ и устроить праздник «без излишеств».

До этого балерина рассказала, что придумала фразу для отказа некрасивым мужчинам в знакомстве. По ее словам, она напоминает собеседнику, что она «не Маша с Уралмаша и не кошелка с улицы», а также в разговоре называет себя яркой, сексуальной, интересной, красивой и творческой — «просто светом солнца».

Ранее Волочкова рассказала о планах открыть балетный центр на Мальдивах.

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