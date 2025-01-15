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Волочкова объяснила, почему назвала себя женой на фото с Абаби

Балерина Волочкова назвала себя женой из-за посещения острова для новобрачных
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с Voice, что назвала себя женой из-за посещения острова для новобрачных на Мальдивах.

На днях Волочкова опубликовала в социальных сетях фото с партнером по шоу «Одержимость» Марчелом Абаби. Она подписала публикацию: «Жена». Балерина уточнила, что в тот день отправилась в путешествие на необитаемый остров, куда часто приезжают молодожены в медовый месяц.

«Там сдается хижина с кроватью под балдахином (на нашем острове мы, кстати, тоже спим на таких). Мы много смеялись, делали разные фотографии. Из-за того, что это был остров, куда приезжают женихи с невестами, я подписала фото словом «жена». Чем Бог не шутит? Ведь у нас с Марчелом настолько человеческого плана отношения», — поделилась артистка.

10 января Telegram-канал «Светский хроник» выяснил, что Волочкова отдыхает на Мальдивах с 26-летним танцором по имени Марчел. Мужчина был задействован в шоу балерины «Одержимость». Он также развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Marcel. 12 января Волочкова подтвердила свой отдых с Абаби.

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