У Ивана Краско заподозрили рак

Бывшая жена Ивана Краско, художница Наталия Вяль, заявила в беседе с NEWS.ru, что у актера заподозрили рак кишечника.

Вяль отметила, что поддерживает связь с помощницей Краско Дарьей. От нее она узнала, что уже несколько недель актер жалуется на боли и потерю аппетита. Она пожелала здоровья артисту, уточнив, что не сможет помочь экс-супругу финансово в случае подтверждения онкологического заболевания.

По словам Вяль, Краско стало катастрофически не хватать денег, когда с ним начала жить сиделка.

«Все потому, что Иван Иванович и Дарья начали заказывать еду, вместо того чтобы питаться домашней. Раньше, когда он жил на Фонтанке, мальчишки готовили для папы, они у меня приучены к этому и умеют. Но сейчас у Ивана Ивановича с Дашей иная политика, впрочем, как и во взаимоотношениях, когда пожилому человеку можно давать нелепые прозвища. Мы не позволяли себе грубости все 10 лет нашей совместной жизни и потом. Я до сих пор обращаюсь к Ивану Ивановичу на «вы»: наш брак был венчан», — поделилась Вяль.

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