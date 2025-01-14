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Хилькевич поставила камеры после конфликтов с нянями: «Бушуют гормоны»

Актриса Хилькевич поставила камеры в доме после найма новой няни
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Актриса Анна Хилькевич сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поставила камеры видеонаблюдения после найма новой няни.

Хилькевич назвала первый день работы помощницы волнительным, заявив, что ее «эпопея с нянями» продолжается. Она разместила камеры по всему дому. Актриса уточнила, что не хочет отказываться от услуг специалистки, так как ей нужна помощница.

«Видимо, у меня все еще бушуют гормоны. Я как тигрица сейчас, сложно пока мне переносить чужого человека рядом с моей дочкой. Но я понимаю, что это нужно, поэтому пока так», — поделилась артистка.

В декабре 2024-го Хилькевич рассказала о конфликте с няней. Она возмутилась тому, что помощница легла спать вместе с ее двухмесячной дочерью Оливией. Актриса отметила, что предыдущая няня справлялась, не укладывая ребенка к себе в кровать. Как уточнила знаменитость, у нее есть страх, что малышка может неудачно перевернуться или что можно на нее случайно лечь.

Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым с 2015 года. Они воспитывают троих дочерей – Арианну, Анну-Марию и Оливию.

Ранее муж Хилькевич отказался от подарка актрисы.

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