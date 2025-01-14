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Хабенский рассказал о невыносимых болях у Добровольской на прощании с актрисой

Актер Хабенский на прощании с Добровольской рассказал о невыносимых болях у актрисы
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Актер Константин Хабенский пришел на прощание с актрисой Евгенией Добровольской в МХТ им. Чехова. Об этом сообщает ТВЦ.

«Страдания и невыносимые боли остались позади. Душа выдохнула, я думаю, ее душа радуется от того, какое огромное количество людей сегодня пришло на ее последний выход на сцену МХТ», — сказал он.

10 января МХТ имени А.П. Чехова сообщил, что не стало народной артистки России Евгении Добровольской. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью.

Добровольская служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Помимо этого, она с 19 лет активно снималась в кино — на ее счету десятки ролей, а в 90-х она была звездой молодого российского кинематографа.

На прощании с актрисой 13 января в Москве присутствуют также ее четверо детей.

Ранее СМИ сообщали, что наследникам Добровольской достанется дорогой дом в подмосковном поселке Загорянский.

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