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Костенко назвали живодеркой

Блогерша Костенко заявила, что носит экошубу после обвинений в живодерстве
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kostenko.94/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Анастасия Костенко в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответила на обвинения в живодерстве.

Костенко опубликовала фото в шубе. После некоторые пользователи осудили модель за якобы жестокое обращение с животными.

«Еще одна живодерка… Такая отсталость и дно», — написала комментатор.

Костенко уточнила, что купила себе экошубу, которая сделана из искусственной норки. По признанию блогерши, ей так понравилась эта верхняя одежда, что она приобрела еще.

«Честно, ни одна Чебурашка не пострадала. Если только игрушки вашего детства, и то не факт», — отметила модель.

Костенко замужем за бывшим футболистом и блогером Дмитрием Тарасовым. В их браке родилось четверо детей. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

6 сентября Тарасов подарил Костенко двухэтажный особняк. Экс-футболист жил с семьей в доме в поселке Соловьиная роща, который построил еще во время брака с Ольгой Бузовой. В 2023 году Тарасов выставил этот особняк на продажу. Жена спортсмена признавалась, что мечтала съехать отсюда и «построить гнездышко» на новом месте.

Ранее Павел Мамаев обвинил бывшую жену в отсутствии общения с дочерью.

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