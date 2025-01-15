На Эльбрусе установлен мировой рекорд по съемкам полнометражного фильма

На Эльбрусе впервые сняли полнометражный фильм на высоте 5085 м над уровнем моря

Российский фильм «Небесная тропа», снятый кинокомпаниями «KD Studios» и «АйсМедиа», стал первым полнометражным художественным фильмом, снятым на высоте 5085 метров над уровнем моря. Об этом сообщает РИА «Кабардино-Балкария» со ссылкой на пресс-службу министерства курортов и туризма республики.

Фильм рассказывает о группе альпинистов, которые борются за выживание после лавины. Он снимался в экстремальных условиях на южном склоне горы Эльбрус. Съемочной группе пришлось преодолеть сложный маршрут от курорта «Поляна Азау» до тропы «Косая полка», чтобы добраться до съемочной площадки.

Отмечается, что данный рекорд официально зафиксирован Международной Книгой Рекордов INTERRECORD и Реестром рекордов России.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее. Эльбрус включен в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».

Ранее Фонд кино определил фильмы для финансирования.