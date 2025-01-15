Стала известна дата вручения премии ТЭФИ-2025

Церемония вручения премии ТЭФИ в 2025 году состоится 9 и 10 июня

Церемония вручения ежегодной национальной телевизионной премии ТЭФИ в 2025 году пройдет 9 и 10 июня в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ТЭФИ.

«Прием заявок продлится до 28 февраля. Участвовать могут работы, вышедшие в эфир в период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

В 2025 году конкурс будет проводиться по 52 номинациям в трех категориях: «Информационное и общественно-политическое вещание», «Развлекательное вещание» и «Сериалы».

ТЭФИ — российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учрежденная фондом «Академия российского телевидения» в 1994 году. Является российским аналогом американской премии «Эмми». Первая церемония награждения состоялась 5 мая 1995 года.

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