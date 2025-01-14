Стала известна дата выхода аниме по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix выпустил на YouTube трейлер аниме по серии романов польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак».

Анимационный фильм получил название «Ведьмак: Сирены глубин». Картина выйдет 11 февраля. Мультфильм рассказывает о ведьмаке Геральте из Ривии, которого нанимают для расследования череды нападений в прибрежной деревне. Впоследствии герой оказывается втянутым в вековой конфликт между людьми и морским народом.

Над сценарием работали Майк Островский и Рэй Бенджамин, которые ранее писали текст для эпизодов адаптации романа Сапковского от Netflix. Сам Сапковский выступил творческим консультантом проекта. Режиссером выступил Кан Хи-чхоль. Для него мультфильм станет дебютным.

Актер Даг Коул озвучил Геральта, как и в играх от CD Projekt RED. Аня Чалотра и Джои Бэти вернулись к ролям Йеннифэр и Лютика.

В октябре 2022 года стало известно, что исполнивший роль Геральда Генри Кавилл принял решение уйти из сериала из-за расхождений сюжета экранизации «Ведьмака» с книгами Анджея Сапковского. Его заменил актер Лиам Хемсворт.

Ранее сообщалось, что в Кремле читали о планах снять фильм с Джудом Лоу в роли Путина.