«Я никогда не знала, чего ждать дома»: Брук Шилдс об алкоголизме матери

Актриса, звезда фильма «Голубая лагуна» Брук Шилдс рассказала об алкоголизме своей матери и гиперконтроле с ее стороны. Колонку 59-летней артистки опубликовало издание Daily Mail.

По словам Шилдс, она росла неуверенной в себе и всегда боялась сделать ошибку, что было следствием воспитания человеком с алкогольной зависимостью.

«Мамин алкоголизм был источником моих постоянных страданий, я всегда была немного нервной. Работа, несмотря на непостоянство шоу-бизнеса и общественного мнения, казалась стабильной — на съемочной площадке пространство было ограничено и существовали правила, которые ты должен был соблюдать, был понятный график. А дома с мамой я никогда не знала, чего ждать. Планы могут измениться в любой момент. Как и настроение», — вспоминает она.

Шилдс отметила, что своих дочерей хотела защитить от чувства нестабильности, неуверенности или страха.

«Поэтому я устраивала ритуалы и традиции везде, где только могла. Я призывала их быть откровенными и самоуверенными, а не робкими. Я призывала их высказать свое мнение. Я хотела, чтобы они знали, что нет ничего запретного, что мы можем говорить о чем угодно», — говорит актриса.

При этом, говорит звезда, в юности мать вела все ее дела, не допуская до этого менеджеров, и заставляла консультироваться с собой даже по тем вопросам, в которых не разбиралась — например, учила Брук плавать, не умея делать этого сама.

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