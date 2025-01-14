Жена Владимира Селиванова забрала иск о взыскании алиментов

Жена актера Владимира Селиванова Александра Калмыкова отозвала иск, в котором потребовала алименты на их общего сына. Об этом сообщает издание Super.

Дело о взыскании алиментов, заведенное в ноябре, прекращено. Предположительно, Калмыкова подавала в суд, чтобы уменьшить сумму выплат на дочь актера от первого брака.

Теперь Александра решила забрать заявление.

В 2023 году стало известно, что Селиванов ушел от Виктории Маркиной к Калмыковой. Актер признавался, что завязал роман с блогершей еще до официального расторжения брака и не жалеет об этом.

В апреле 2024 года Селиванов стал отцом во второй раз. У него появился сын, мальчика назвали Кириллом. Актер радовался, что теперь в их семье шестеро человек, поскольку у Калмыковой есть дочь Софья и сын Даниил от первого брака.

Накануне стало известно, что бывшая жена Владимира Селиванова Виктория Маркина хочет обязать звезду «Реальных пацанов» выплачивать ей алименты на дочь в размере 800 тыс. рублей.

Маркина подала иск против экс-супруга и требует 700 тыс. рублей алиментов и дополнительные 100 тыс. рублей на оплату кружков ребенку.

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