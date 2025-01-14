Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жена Владимира Селиванова забрала иск о взыскании алиментов

Жена актера Селиванова отозвала иск о взыскании алиментов на сына
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Жена актера Владимира Селиванова Александра Калмыкова отозвала иск, в котором потребовала алименты на их общего сына. Об этом сообщает издание Super.

Дело о взыскании алиментов, заведенное в ноябре, прекращено. Предположительно, Калмыкова подавала в суд, чтобы уменьшить сумму выплат на дочь актера от первого брака.

Теперь Александра решила забрать заявление.

В 2023 году стало известно, что Селиванов ушел от Виктории Маркиной к Калмыковой. Актер признавался, что завязал роман с блогершей еще до официального расторжения брака и не жалеет об этом.

В апреле 2024 года Селиванов стал отцом во второй раз. У него появился сын, мальчика назвали Кириллом. Актер радовался, что теперь в их семье шестеро человек, поскольку у Калмыковой есть дочь Софья и сын Даниил от первого брака.

Накануне стало известно, что бывшая жена Владимира Селиванова Виктория Маркина хочет обязать звезду «Реальных пацанов» выплачивать ей алименты на дочь в размере 800 тыс. рублей.

Маркина подала иск против экс-супруга и требует 700 тыс. рублей алиментов и дополнительные 100 тыс. рублей на оплату кружков ребенку.

Ранее в Белоруссии запретили книгу сказок Александра Пушкина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами