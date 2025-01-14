Появились кадры с Никитой Кологривым в роли смотрителя кладбища

Актер Никита Кологривый сыграл роль смотрителя кладбища в историческом триллере «Искупление». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинокомпании Ильмень.

Фильм рассказывает о ветеране Русско-Турецкой войны, который возвращается в свою деревню, где его сына обвиняют в связях с дьяволом. История сконцентрируется на противостоянии разных полюсов веры в борьбе за судьбу одного ребенка.



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Режиссером выступил Константин Еронин, который стал победителем международного фестиваля Cannes World Film Festival в 2022 году. Работа над картиной проходила в Новгородской области. Специально для съемок на открытой площадке была отстроена большая деревня середины XIX века.

Главную роль в проекте сыграл народный артист России Сергей Безруков. Летом 2024 года актер рассказывал, что согласился на участие в проекте из-за интересного сценария и режиссерского почерка Еронина. Также в каст вошли: Виктор Сухоруков, Хаски, Кирилл Кяро и другие.

Ранее стало известно, на что пошел Билл Скарсгард ради съемок «Носферату».