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Стало известно, на что пошел Билл Скарсгард ради съемок «Носферату»

Актер Билл Скарсгард носил свыше 70 протезов на съемках «Носферату»
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Focus Features

Актера Билла Скарсгарда гримировали на протяжении четырех часов на съемках фильма «Носферату», в котором он исполнил роль графа Орлока. Об этом сообщил изданию The Hollywood Reporter руководитель гримеров Дэвид Уайт.

«Билл очень высокий, стройный, обаятельный и веселый парень. Помню, как во время накладывания грима впервые, этот милый парень начал исчезать, а на его месте появлялся кто-то другой», — заявил Уайт.

По словам гримера, Скарсгарду пришлось носить около 10 протезов на лице, а также еще 60 на теле ради роли. Протезы, заявил он, одновременно устанавливали 16 человек. Он сравнил этот процесс с пит-стопом на автогонках, когда спортивные машины останавливаются во время гонки для смены шин и прочего.

Также Уайт отметил, что Скарсгард стойко перенес длительное пребывание в кресле гримера. Актер, вспомнил гример, медитировал во время этого процесса, чтобы сберечь энергию для последующих съемок.

Премьера фильма «Носферату» состоялась 25 декабря. Помимо Скарсгарда, в нем снялись Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Уиллем Дефо и другие.

Ранее актриса Люси Лью рассказала о ссоре с Биллом Мюрреем на съемках «Ангелов Чарли».

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