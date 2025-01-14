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Лили Аллен платит по $10 тыс. в неделю за лечение после развода с Дэвидом Харбором

Radar Online: певица Лили Аллен попала в больницу с нервным срывом из-за развода
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Vianney Le Caer/AP

Певица Лили Аллен попала в больницу с нервным срывом, который случился на фоне развода исполнительницы с Дэвидом Харбором. Об этом сообщает Radar Online.

По информации сайта, лечение в американской клинике обходится Аллен в $10 тыс. в неделю (чуть больше 1 млн рублей по нынешнему курсу. — Прим. «Газеты.Ru»). Она проведет в больнице несколько недель, в течение которых примет участие в групповых и индивидуальных сессиях.

Инсайдер сообщил Radar Online, что певица решила сосредоточиться на выздоровлении ради своих дочерей — 11-летней Этель и 13-летней Марни.

«Все думают, что Дэвид — уравновешенный человек, а Лили — сумасшедшая. Но на самом деле Лили была более спокойной в их браке — до тех пор, пока он не распался», — также добавил источник.

В декабре 2024 года Лили Аллен рассталась с Дэвидом Харбором, поскольку обнаружила в его телефоне приложение для знакомств Raya. Певица уличила звезду сериала «Очень странные дела» в измене. Пара была вместе с 2020 года.

После расставания, заявляет Radar Online, артистка отправилась в небольшой отпуск. СМИ также заметили Дэвида Харбора на отдыхе в Индии в компании незнакомки.

В мае 2024 года Аллен признавалась, что ее супруг следит за тем, какие приложения знаменитость скачивает на телефон.

Ранее стало известно, что Джессика Симпсон разводится с мужем после 10 лет брака.

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