Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор следит за телефоном жены

Певица Лили Аллен призналась, что ее супруг Дэвид Харбор следит за тем, какие приложения знаменитость скачивает на телефон. Об этом сообщает The Sunday Times.

«Мой муж контролирует установленные у меня приложения, а я контролирую его телефон», — призналась исполнительница.

Она добавила, что считает смартфоны злом, которое вызывает ужасную зависимость. По словам Аллен, она пользуется детским телефоном, в котором нельзя пользоваться браузером и соцсетями, но можно скачивать нужные приложения, наподобие Uber.

До этого Аллен признавалась, что дети разрушили ее карьеру. Она уверила, что любит своих наследников и уточнила, что сама решила поставить в приоритет семью вместо карьеры.

Певица живет в США вместе с мужем Дэвидом Харбором, известным по сериалу «Очень странные дела». Она воспитывает двух дочерей — Этель и Марни — от первого брака.

В апреле 2023 года Лили Аллен рассказывала, что ей поставили диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ). Она добавила, что в ее семье есть люди с таким же синдромом.

Ранее Мари Краймбрери отреагировала на поцелуй Давы и Бузовой.