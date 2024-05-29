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Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор следит за телефоном жены

Певица Лили Аллен призналась, что муж контролирует ее телефон

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Vianney Le Caer/AP

Певица Лили Аллен призналась, что ее супруг Дэвид Харбор следит за тем, какие приложения знаменитость скачивает на телефон. Об этом сообщает The Sunday Times.

«Мой муж контролирует установленные у меня приложения, а я контролирую его телефон», — призналась исполнительница.

Она добавила, что считает смартфоны злом, которое вызывает ужасную зависимость. По словам Аллен, она пользуется детским телефоном, в котором нельзя пользоваться браузером и соцсетями, но можно скачивать нужные приложения, наподобие Uber.

До этого Аллен признавалась, что дети разрушили ее карьеру. Она уверила, что любит своих наследников и уточнила, что сама решила поставить в приоритет семью вместо карьеры.

Певица живет в США вместе с мужем Дэвидом Харбором, известным по сериалу «Очень странные дела». Она воспитывает двух дочерей — Этель и Марни — от первого брака.

В апреле 2023 года Лили Аллен рассказывала, что ей поставили диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ). Она добавила, что в ее семье есть люди с таким же синдромом.

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