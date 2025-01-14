Джессика Симпсон разводится с мужем после 10 лет брака

Актриса и певица Джессика Симпсон рассталась со своим мужем, экс-футболистом НФЛ Эриком Джонсоном после 10 лет брака. Об этом знаменитость сообщила People.

«Мы с Эриком живем отдельно. Дети для нас на первом месте, и мы сосредоточены на том, что лучше для них. Просим не беспокоить нас прямо сейчас», — заявила исполнительница.

People напоминает, что еще в ноябре Эрика Джонсона заметили без обручального кольца. Примерно в то же время Симпсон сообщила о своем возвращении в музыку. Она заявляла, что тем самым извиняется перед собой за то, что «терпела все, что не заслуживала».

Симпсон и Джонсон поженились в июле 2014 года спустя четыре года знакомства. Пара впервые встретилась в 2010-м, они обручились в ноябре того же года. В их союзе родились четверо детей: их дочерям Максвелл Дрю и Берди Мэй по 12 и 5 лет соответственно, а сыну Эйму Кнуту — 11 лет.

В ноябре 2023 года Симпсон рассказывала, что страдала от алкогольной зависимости. На тот момент она не употребляла алкоголь уже шесть лет. По словам певицы, ее проблема была не столько в зависимости от алкоголя, сколько в низкой самооценке.

«Алкогольная зависимость не была проблемой. Проблемой была я. Я не любила себя. Я не уважала свою силу», — заявляла она.

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