Леонардо Ди Каприо обвинили в лицемерии

Daily Mail: актер Леонардо Ди Каприо улетел на частном самолете от пожаров в США

Актера Леонардо Ди Каприо вместе со его подругой Витторией Черетти заметили в Мексике, куда знаменитая пара прибыла на частном самолете. Об этом сообщает Daily Mail.

Ди Каприо и Черетти сфотографировали в аэропорту в сопровождении отца актера Джорджа и его жены. Оскароносный актер был одет в повседневную толстовку и кепку.

Знаменитости уехали из США в мексиканский город Кабо Сан Лукас на фоне лесных пожаров в Лос-Анджелесе, из-за которых свыше 100 тыс. человек были эвакуированы. Некоторые коллеги Ди Каприо, включая Тома Хэнкса, Энтони Хопкинса и Джулию Луис-Дрейфус, лишились своих домов.

«Учитывая репутацию Лео как защитника окружающей среды, вызывает недоумение тот факт, что он воспользовался частным самолетом во время такого крупного стихийного бедствия», — отмечает издание.

Еще в 1998 году Ди Каприо основал фонд Leonardo DiCaprio Foundation, который более чем за 20 лет своей работы профинансировал свыше 200 различных экологических проектов. Актер выделил более $80 млн на гранты, направленные на борьбу с изменением климата.

Также, отмечает Daily Mail, примерно в то же время в Мексику прибыл американский актер и сценарист Ларри Дэвид.

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