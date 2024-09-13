Экранизации романов Нила Геймана приостановлены из-за обвинений в домогательствах

Съемки третьего сезона «Благих знамений» и еще двух экранизаций по мотивам романов знаменитого писателя Нила Геймана были приостановлены из-за того, что художника обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The Guardian.

Также была приостановлена экранизация романа Геймана «Кладбище» 2008 года. На этом фоне Гейман допустил прекращение своей работы над третьим сезоном «Благих знамений», чтобы он все же вышел на экраны.

3 сентября сообщалось, что Netflix закрыл спин-офф «Песочного человека» на фоне скандала с Нилом Гейманом.

Второй сезон сериала «Благие знамения» с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом вышел в августе 2023 года.

В июле две женщины заявили, что писатель Нил Гейман «совершал с ними грубые и болезненные действия сексуального характера». Одна из них работала няней в его доме. Сам писатель все обвинения отрицает, заявляя, что имевшие место взаимодействия были исключительно добровольными.

Ранее сообщалось, что Майкл Джексон хотел сыграть Морфеуса в экранизации «Песочного человека».