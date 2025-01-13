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Певица Акула раскрыла отношение к правильному питанию: «Меня окружили ЗОЖники – помогите»

Певица Акула призналась, что муж дает ей советы по питанию после родов
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dr.sermih/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Акула (настоящее имя — Оксана Почепа) призналась в беседе с «Леди Mail», что муж, композитор Игорь Бабаев, дает ей советы о правильном питании после родов.

По словам Акулы, Бабаев — дипломированный нутрициолог. Супруг предлагал свою помощь артистке, когда та еще была беременна. Как отметила Почепа, ее муж умеет голодать, делать разгрузочные дни и неприхотлив к еде. Артистка призналась, что у нее с этим есть проблемы. Певица любит вкусно поесть. Этим она объяснила и свою страсть к готовке.

«Но в моей семье как будто бы кушать некому: Мария Николаевна придерживается правильного питания и ест далеко не все. И муж у меня такой же. Меня окружили ЗОЖники — помогите!» — поделилась певица.

Почепа уточнила, что Мария Николаевна — это ее близкая подруга, няня и крестная мать ее дочери Раисы.

«Маша везде успевает и научила уже Раечку держать бутылочку, и, я думаю, много чему еще научит нашу крошку», — рассказала исполнительница.

Акула призналась, что ждала всю жизнь мужчину, подобного Бабаеву. Она назвала супруга очень мудрым, чутким, талантливым, любящим и любимым.

Ранее муж Хилькевич отказался от подарка актрисы.

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