Муж Хилькевич отказался от подарка актрисы

Актриса Анна Хилькевич сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей пришлось сдать подарок для мужа, бизнесмена Артура Волкова.

Хилькевич объяснила, что супруг не любит «бесполезные веселенькие» подарки. На Новый год артистка преподнесла ему телескоп. Он не понравился мужу артистки, и он отказался от подарка.

«И так у меня все время происходит», — отметила актриса.

Хилькевич вышла замуж за Волкова в 2015-м. В том же году артистка родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей, недавно ей сменили имя на Анну-Марию.

17 сентября 2024 года Хилькевич родила третью дочь Оливию. Девочка появилась на свет весом 3,8 кг и ростом 55 см. Артистка рассказывала, что роды длились 28 часов. По признанию Хилькевич, все пошло не по плану, но удалось обойтись без кесарева.

Известно, что за два дня до родов беременная Хилькевич станцевала тверк. Артистка шутила, что «вызывала роды как могла», однако она добилась только усталости на лице супруга. 5 января знаменитость призналась, что ее семья не против четвертого ребенка.

Ранее Анна Хилькевич рассказала, почему скрывает лицо дочери.