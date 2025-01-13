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«Я защищалась»: Люси Лью поссорилась с Биллом Мюрреем на съемках «Ангелов Чарли»

Актриса Люси Лью рассказала о ссоре с Биллом Мюрреем на съемках «Ангелов Чарли»
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Columbia/Sony

Актриса Люси Лью, сыгравшая одного из трех агентов в «Ангелах Чарли», рассказала о ссоре с Биллом Мюрреем на съемках проекта. Ее слова передает The Guardian.

Лью вспомнила, что «отчитала» актера за то, что он использовал в разговоре с ней «непростительные и неприемлемые» выражения.

На тот момент актриса была менее известна, чем звезда фильма «День сурка», но несмотря на это Лью решила раскритиковать знаменитого актера в лицо. Она заявила, что всегда реагирует на «несправедливость».

«Я действительно не думала об этом. Я бы поступила так в любой ситуации. Когда я чувствую, что-то не так, то защищаюсь», — заявила актриса.

Также Люси Лью добавила, что ее карьера строилась бы намного проще, если бы она могла хранить молчание.

Люси Лью приобрела известность после выхода сериала «Элли Макбил», в котором сыграла роль Линг. Актриса также исполнила роль Алекс Мандэй в фильмах «Ангелы Чарли» (2001) и «Ангелы Чарли: Только вперед» (2003) и была злодейкой в двух фильмах «Kill Bill» Квентина Тарантино.

Ранее стало известно, что в Кремле читали о планах снять фильм с Джудом Лоу в роли Путина.

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